На западном побережье Мексики произошло землетрясение магнитудой 7,4 Фото: REUTERS

Магнитуда землетрясения, произошедшего сегодня, 19 сентября, в штате Мичоакан у западного побережья Мексики, составила 7,4. Об этом сообщили в Национальной сейсмологической службе. Ранее этот показатель, по предварительным данным, был оценен специалистами в 6,8.

"Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 63 км к югу от Коалькомана, штат Мичоакан", - уточняется в обнародованной на сайте ведомства видеозаписи. Очаг подземного толчка находился на глубине 15 км. Информации о разрушениях и пострадавших среди местного населения до настоящего времени не поступало.

Подземный толчок произошел менее чем через час после начала проведения больших учений по реагированию на землетрясения. В Мехико дважды за день сработал сигнал тревоги, множество людей покинули жилые и административные здания. По данным властей, ситуация в мегаполисе полностью контролируется, данных об ущербе после разгула стихии пока нет.

Ранее сайт SAKHALIN.KP.RU писал, что на курильском острове Шикотан произошло сильное землетрясение 8 августа 2022 года. Как уточнялось, примерно в 00:40 по местному времени посуда в домах местных жителей задрожала из-за подземных толчков.