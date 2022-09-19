Компания Rockstar признала утечку материалов по новой GTA VI

Американская компания - создатель видеоигр Rockstar Games признала утечку материалов по их будущей игре GTA VI. Об этом представители компании сообщили сегодня, 19 сентября, на своей странице в соцсетях.

"Недавно было зафиксировано нападение на нашу сеть. Третья сторона получила доступ и скачала конфиденциальные данные с наших систем, в частности, видео игрового процесса следующей игры серии Grand Theft Auto (GTA). При этом мы не ожидаем сложностей в работе наших игровых сервисов и долгосрочного воздействия на процесс разработки", - уточняется в сообщении.

Напомним, серия GTA является одной из самых популярных в мире, входящие в нее игры были проданы общим тиражом свыше 370 миллионов единиц.

Ранее сайт KP.RU писал, что разработчики обратились в полицию из-за утечки игровых модулей за 134 тысячи рублей. Хакеры смогли выкрасть дорогостоящие дополнения к авиасимулятору и выложили их в открытый доступ.