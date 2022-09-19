Два мирных жителя погибли в результате обстрела ВСУ поселка Пришиб Запорожской области Фото: REUTERS

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что ва мирных жителя погибли, трое получили ранения в результате обстрела ВСУ поселка Пришиб Запорожской области из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

"Боевики ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по поселку городского типа Пришиб. В результате обстрела погибли два человека - женщины, три получили тяжелые ранения", - написал он в Telegram-канале.

Рогов добавил, что в результате удара украинских войск была уничтожена сельскохозяйственная техника, а также разрушен частный склад с зерном вместимостью 100 тонн и пять зданий свинофермы.

Как писал сайт KP.RU, ранее Министерство обороны Соединенных Штатов объявило о новом пакете военной помощи Украине в размере миллиарда долларов. В нем, кроме прочего, значатся боеприпасы для РСЗО HIMARS.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.