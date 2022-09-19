Продавцов iPhone 14 обвинили в нарушении российского закона Фото: pixabay.com

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) перечислила обязательные условия легальной продажи iPhone 14 на российском рынке. Об этом пишет РБК.

Претензия РАТЭК сводится к тому, что для легального обращения на российском рынке новые модели смартфонов должны получить необходимые сертификаты, декларации и нотификацию о характеристиках шифровальных средств и товаров ЕАЭС, либо заключение Центра по лицензированию, сертификации и защите гостайны ФСБ.

«Без наличия указанных документов данные товары не могут легально обращаться на российском рынке», — говорится в заявлении.

Смартфоны Apple уже традиционно обновляются каждый год. Какие-то версии можно назвать революционными в плане дизайна (отказ от кнопки Home в iPhone X) или технической части (появление NFC в iPhone SE), а какие-то нет.

7 сентября 2022 года на конференции Apple публике презентовали очередной смартфон – как и ожидалось, он получил название iPhone 14. Серия избавилась от модели с приставкой Mini, но девайсов в ней по-прежнему осталось четыре. Маркетологи Apple условно поделили на линейки: доступные iPhone 14, iPhone 14 Plus и более премиальные iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Осенняя презентация Apple 2022 прошла на неделю раньше, чем ожидалось – 7 сентября. Но вот в продаже смартфоны по неизвестным пока причинам появятся в разное время.