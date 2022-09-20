Вице-премьер Спыну: Молдавия не сможет закупать российский газ на деньги, полученные в качестве кредита от ЕБРР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Молдавия не может платить за российский газ деньгами, полученными в качестве кредита от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на сумму €300 млн, сообщил вице-премьер страны, министр инфраструктуры Андрей Спыну.

«У Молдавии есть соглашение на 300 млн с ЕБРР, были предварительно отобраны семь компаний, у которых мы можем закупить газ, «Газпром» в этот список не входит. Потратить эти деньги мы можем только на газ», — сказал он в эфире Jurnal.

Эти средства также не могут быть использованы для компенсации высокой стоимости газа, отметил он.

Как ранее писал сайт kp.ru, несмотря на заявления молдавского вице-премьера Андрея Спыну о невозможности расплатиться за российский газ, Молдавия нашла средства и полностью погасила существовавшие долги. Так, на 20 апреля 2022 года задолженностей по текущим поставкам газа перед "Газпромом" у компании "Молдовагаз" не было.

Напомним, Кишинев не видит альтернативы российскому газу. Об этом заявила в среду, 27 апреля 2022 года, президент Молдавии Майя Санду. Глава государства признала, что ситуация является очень сложной для Молдавии.