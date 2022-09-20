Спикер палаты представителей Пелоси утверждает, что визит в Армению планировался до обострения на границе с Азербайджаном Фото: REUTERS

Визит делегации конгресса США в Армению планировался еще до вспышки боевых действий, но послал сигнал решительной поддержки этой страны перед лицом "азербайджанского наступления", говорится в заявлении спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Об этом пишет РИА Новости.

"На встречах в Ереване, столице (Армении), мы передали послание решительной поддержки демократии и безопасности Армении, особенно после азербайджанского наступления против Армении. Наш визит планировался до боевых действий, начавшихся 12 сентября", - говорится в заявлении.

Председатель Национального собрания (парламента) Армении Ален Симонян на встрече с Пелоси заявил, что США играют ключевую роль в экономической и политической жизни Армении. По его словам, благодаря Америки удалось добиться “хрупких соглашений” о прекращении огня с Азербайджаном. 18 сентября сайт KP.RU писал об этом. На встрече Армения и США обсуждали детали дальнейшего двустороннего сотрудничества.

В этот же день, в Ереване прошел митинг в поддержку инициативы вступления Армении в НАТО и ЕС. Митингующие во главе с представителями прозападных сообществ требовали выхода из ОДКБ и сотрудничества с США.

МИД Азербайджана отреагировал на слова Нэнси Пелоси, назвав их односторонними и соответствующими армянской пропаганде. В министерстве отметили, что спикер конгресса США игнорирует действия Армении в приграничном конфликте, а ее высказывания не способствуют мирному урегулированию конфликта.