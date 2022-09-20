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Общество19 сентября 2022 21:41

В Москве задержан директор оборонного завода имени Свердлова Юрий Шумский

Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Дмитрий Кузнецов
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
В Москве задержан директор оборонного завода имени Свердлова Юрий Шумский

В Москве задержан директор оборонного завода имени Свердлова Юрий Шумский

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве задержали директора дзержинского завода имени Я.М. Свердлова Юрия Шумского. На мужчину возбуждено уголовное дело, сообщил депутат Госдумы РФ Дмитрий Кузнецов.

"Ранее ко мне поступала информация, что дирекция завода допускает злоупотребления, которые могут нанести ущерб обороноспособности и национальной безопасности России", - написал он в своем Telegram-канале.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, в ноябре 2021 года несколько взрывов прогремело на заводе на Заводе имени Я. М. Свердлова в Дзержинске в Нижегородской области, который производит треть оборонной продукции, а также взрывчатки и промышленной химии. В министерстве сообщили, что в результате происшествия есть пострадавшие, не исключив также, что на территории завода есть взрывчатые вещества. На место выехали пожарные подразделения.

До этого сообщалось, что Дзержинский областной суд вынес приговор нижегородке Людмиле К, по вине которой несколько лет назад произошла страшная трагедия на заводе имени Свердлова. Тогда из-за нарушений техники безопасности на заводе произошел взрыв в результате которого погибли шестеро работников.