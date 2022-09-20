Двенадцать человек отравились угарным газом в Дербенте Фото: Дарья ПАНКИНА

Двенадцать человек отравились угарным газом в кафе в дагестанском Дербенте, сообщил главный врач ЦГБ Дербента Девлетхан Мирзаханов. Также сообщается, что три человека находились в реанимации в тяжёлом состоянии.

«Всего 12 человек отравились, из них трое детей», — приводит ТАСС сообщение.

Известно, что инцидент произошёл в кафе «Якитория» на улице Гагарина.

Угарный газ (СО) выделяется во время неполного сгорания топлива, а также любых других органических веществ. Этот газ образуется в результате горения в условиях дефицита кислорода. На открытом воздухе угарный газ быстро рассеивается, тогда как в закрытых помещениях при дефиците кислорода может накапливаться в больших количествах.

Главная опасность угарного газа заключается в том, что через легкие он попадает в кровь, где прочно связывается с гемоглобином, и препятствует связыванию кислорода с гемоглобином. Это приводит к кислородному голоданию тканей и органов. Угарный газ не обладает цветом и запахом и его присутствие невозможно заметить. Подробнее о том, как оказать первую медицинскую пощь при отравлении угарным газом читайте в материале сайта KP.RU.