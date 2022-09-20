Власти Праги и Остравы приняли решение подарить Украине старые трамваи и автобусы Фото: REUTERS

Власти Праги и Остравы приняли решение подарить ряду городов Украины несколько десятков трамваев и автобусов, уже выведенных из использования и предназначавшихся для продажи.

"В 85-тысячном украинском городе Конотопе сейчас ездит всего один автобус, обслуживающий 18 линий. Решением руководства транспортного предприятия Остравы решено бесплатно направить в этот город 40 трамваев и семь дизельных автобусов. Эти машины уже выведены из использования в Остраве и предназначались для продажи. В свою очередь, власти Праги решили в рамках восстановления нормальной жизнедеятельности в городах Харьков и Хмельницкий бесплатно передать им 20 трамваев и 2 автобуса", - сообщает Чешское ТВ.

Переправкой техники займутся чешские НПО и руководство указанных украинских городов.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, по мнению канцлера Германии Олафа Шольца, отправка на Украину старой советской техники, в том числе танков, связана с тем, что в условиях конфликта на территории Незалежной украинцев просто некогда учить обращению с современным оружием.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.