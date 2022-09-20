Словения передаст Украине 28 танков модели М-55S Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Республика Словения направит на Украину 28 танков модели М-55S, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства страны.

Согласно ему, во время телефонного разговора премьер-министр Словении Роберт Голоб и канцлер ФРГ Олаф Шольц "в знак солидарности с украинским народом" договорились о том, что Киеву отправят 28 словенских танков модели М-55S. Взамен Любляна получит от Берлина 40 военно-транспортных машин с колесной формулой 8х8 - 35 тяжелых погрузчиков и пять тяжелых автоцистерн для воды.

"Данный обмен укрепит сотрудничество в области обороны между Словенией и Германией", - говорится в сообщении.

Напомним, в апреле глава Минобороны Словакии заявил о возможной передаче Украине истребителей МиГ-29 и гаубиц Zuzana, уточнив, что Братислава ведет переговоры с Киевом о передаче военной технике в дар. Позднее премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что страна может поставить Украине танки и истребители МиГ-29.

Также сообщалось, что после передачи Киеву боевых самолетов воздушное пространство Словакии будут охранять, предположительно, чешские и польские машины.

Также сообщалось, что в августе Словакия поставила Украине четыре гаубицы Zuzana, еще четыре гаубицы будут поставлены Братиславой Киеву в ближайшее время.