В Германии остановят одну из АЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

АЭС Isar II в Баварии придется остановить примерно на одну неделю для устранения протечки внутреннего клапана электростанции, при этом безопасность не была нарушена, сообщило немецкое агентство dpa со ссылкой на данные Федерального министерства окружающей среды Германии. Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что оператор АЭС уже проинформировал об утечке орган ядерного надзора Баварии.

"Чтобы АЭС Isar II в Баварии работала до конца года, ее придется остановить примерно на неделю для устранения утечки", - сообщило агентство.

Ранее сообщалось, что во Франции остановили четыре энергоблока атомных электростанций из-за сильной жары. Так, последним был остановлен энергоблок № 1 старейшей в стране АЭС Фессенхайм, расположенной на границе с Германией. Произошло это в субботу, 4 августа, в 04:09 по местному времени (05:09 мск). Оператор атомных электростанций во Франции - концерн Electricite de France (EDF) - принял такое решение из-за превышения температурной нормы воды, сбрасываемой с электростанции в Большой канал Эльзаса. Дело в том, что возникла угроза уничтожения местной флоры и фауны.