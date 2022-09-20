Ани Лорак впервые после начала спецоперации на Украине прервала молчание и вышла на связь поклонниками Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Ани Лорак впервые после начала спецоперации по защите Донбасса прервала молчание и вышла на связь поклонникам в соцсети. Певица призналась, что готова вернуться на сцену.

«Я закрываю глаза и мысленно обнимаю каждого, кто читает эти строки. Мое сердце переполнено любовью, болью, состраданием, страхом, тревогои . Сцена — моя жизнь. Я могу жить, когда дышу одним воздухом с вами. Я пою, пока мои песни касаются вашеи души», — приводит ее слова "Пятый канал".

Комментарии к посту 43-летняя артистка ограничила.

Как рассказывал сайт KP.RU, с началом спецоперации Ани Лорак пропала с радаров: удалила страницы в соцсетях, перестала выступать и появляться на публике. Говорили, что артистка, как и многие звезды, уехала из России, но куда - большой вопрос, тем более, что в родной Украине ей давно уже не рады.

И вот спустя четыре месяца Лорак наконец нашлась... в Ереване. Оказалось, артистку пригласили выступить на армянской свадьбе. Фото и видео с торжества тут же разнеслись по Сети, и поклонникам стало очевидно: певица существенно прибавила в весе. Однако, неприятности звезде доставляют не только лишние килограммы. Как выяснил сайт kp.ru, российский бизнес Лорак пошел под откос. А кроме того, счета фирмы уже давно "заморожены" все той же налоговой. Компания Лорак попала в черный список должников ФНС