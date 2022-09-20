Великобритания планирует в 2023 году потратить не менее $2,6 миллиарда на поддержку Украины Фото: REUTERS

Великобритания в 2023 году намерена потратить не менее 2,6 миллиарда долларов на поддержку Украины. Сообщается, что премьер-министр страны Лиз Трасс хочет объявить об этом на этой неделе, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании намерены в ближайшее время направить Украине новую партию вооружения, в том числе десятки тысяч артиллерийских снарядов и 1,6 тысячи единиц противотанкового оружия. Лондон передаст Киеву противобатарейные радиолокационные системы, сотни беспилотников, более 50 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов и 1,6 тысячи единиц противотанкового вооружения.

До этого стало известно, что Великобритания решила выделить дополнительно 1,6 миллиарда долларов на оказание военной, экономической и гуманитарной помощи Украине.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.