Боррель: главы МИД ЕС обсудили создание миссии по военной помощи Украине Фото: REUTERS

Главы МИД ЕС на встрече в Нью-Йорке обсудили создание миссии по военной помощи Украине, сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

"Сегодня все министры решили продолжить помощь Украине. Мы продолжим использовать механизм ЕС по финансированию поставок вооружений успешно и эффективно. Мы также продолжили обсуждение предложения по развертыванию миссии ЕС по военной помощи Украине. Эта работа идет, надеемся, что скоро увидим конкретный результат", - приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что решение о создании миссии ЕС по военной помощи Украине могут принять на встрече глав МИД Евросоюза в октябре 2022 года.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель обсудил с руководителем МИД Украины Дмитрием Кулебой создание тренировочной миссии Евросоюза для подготовки украинских войск. Об этом говорилось в сообщении европейской внешнеполитической службы.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.