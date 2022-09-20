Стало известно, кому не положена прибавка к пенсии с 80 лет Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Кандидат политических наук, эксперт по государственному и муниципального управления Московского университета им. С. Ю. Витте Кирилл Парфенов заявил, что прибавка к пенсии тем, кому исполнилось 80 лет, положена она не всем, а лишь тем, кто получает страховую пенсию по старости.

По его словам, речь идет именно о выплате, которую назначают после достижения человеком пенсионного возраста. Она призвана компенсировать заработную плату, которую он получал на работе.

"Фиксированная выплата по достижении гражданином 80-летнего возраста положена лишь тем, кто получает страховую пенсию по старости. Она назначается безо всяких заявлений", - сообщил эксперт в беседе с "Праймом".

Бывают виды страховой пенсии, установленные по иным основаниям – инвалидности или потере кормильца. В этом случае доплаты не будет, поскольку получатели уже имеют увеличенную выплату независимо от возраста.

Напомним, россияне, которым уже исполнилось 80 лет, имеют право на получение фиксированной выплаты к страховой пенсии. Как сообщили в отделении ПФР по Москве и Московской области, через месяц после достижения пенсионером 80 лет размер выплат будет увеличен в два раза. Однако претендовать на повышение пенсии не могут инвалиды первой группы и те, кто получает соцвыплаты по случаю потери кормильца.Также в ведомстве пояснили, что после 80-летия граждане могут оформить компенсацию по уходу за собой.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал проект поправок об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году. До этого в бюджете была заложена другая индексация - на 5,9%, но проиндексировать пенсии на 8,6% предложил сам российский лидер.

Кстати, в 2021 году средний размер страховой пенсии по старости составил 17 481 рубль, а после индексации средний размер пенсии увеличится до 18 984 рублей.