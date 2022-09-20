Микробиолог Никулин заявил, что США проверяли на украинцах военно-биологические разработки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин заявил, что США не только не стремились улучшить санитарно-биологическую обстановку на Украине, но и целенаправленно превратили украинцев в "подопытных кроликов" для испытания экзотических возбудителей опасных болезней в рамках военно-биологической программы Пентагона.

"На самой же Украине говорилось, что ее "успехи" таковы, что за последние восемь лет от разных эпидемических заболеваний погибли более 200 тысяч украинцев. Для Европы эти цифры просто катастрофические", - сказал он в беседе с РИА Новости.

Никулин напомнил, что у украинских военнопленных находили антитела к возбудителям опасных болезней, которые никогда не были характерны для Украины.

Ранее в российском парламенте была создана специальная комиссия по расследованию военно-биологической деятельности США на территории Украины. К участию в работе данной комиссии приглашались и представители Соединенных Штатов (в частности, замглавы американского Госдепа Виктория Нуланд), однако от любых контактов с российскими властями по теме биолабораторий на Украине они наотрез отказались.

В рамках своей опасной военно-биологической деятельности США активно пытались создать на Украине вспышку опасных инфекционных заболеваний — холеры, краснухи, дифтерии, туберкулеза. Такие действия военных биологов США были напрямую связаны с тем, что эти патогены имеют природные очаги в том числе и в России, а их применение может быть замаскировано под естественные вспышки заболеваний.