Россиян предупредили о рисках хранения средств в долларах и евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин заявил, что счета с иностранными валютами могут оказаться замороженными из-за санкций.

Эксперт напомнил, что указ президента России Владимира Путина от 8 августа 2022 года позволяет попавшим под ограничения кредитным организациям приостановить выполнение своих обязательств перед клиентами в иностранной валюте.

Аналитик добавил, что в настоящее время действия российских властей направлены на дедолларизацию и девалютизацию экономики и финансовой системы страны. По его словам, хранение средств в долларах и евро стало менее выгодным и более рискованным.

Как писал сайт KP.RU, основы нашей финансовой грамотности рушатся на глазах. Раньше в любой непонятной ситуации можно было покупать доллары – с ними было легко пересидеть любой кризис. Сейчас эта стратегия летит в тартарары. ЦБ ограничивает возможность снимать и покупать валюту. Банки вводят комиссии за хранение долларов и евро на счетах. Минфин обзывает западные валюты токсичными. Да и экономика США, как и ЕС, чувствует себя так себе. Там рекордная инфляция и, похоже, рецессия. И в чем теперь держать свободные деньги? В какой валюте лучше хранить деньги в 2022 году? Спойлер: это не доллары и евро. Эксперты рекомендуют не менее 80% сбережений перевести в рубли, а оставшиеся 20% распределить между другими валютами