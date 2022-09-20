Заместитель МИД Турции Седат Онал заявил, что Анкара работает с Москвой над продлением зерновой сделки Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал заявил, что Анкара работает с РФ над продлением зерновой сделки, хочет, чтобы она продолжала функционировать.

"Мы... работаем над этим с Россией. Это в нашей повестке дня. Мы хотим, чтобы она (зерновая сделка - ред.) продолжала работать при сохранении всех условий и выполнении (всех - ред.) задач", - сказал он в беседе с РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин на переговорах с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что российские экономические операторы получили сигнал, что могут вывозить продовольственную продукцию через территорию Турции.

До этого Путин сообщил, что считает несправедливым то, как в настоящее время реализуется зерновая сделка. По словам российского президента, на данный момент можно констатировать, что большая часть вывезенного из украинских портов зерна попадает отнюдь не в беднейшие государства мира (которым может грозить голод), а в западноевропейские страны.

Тем временем, как рассказывал сайт KP.RU, "медовый месяц" отношений Украины с Турцией, похоже, прошел. В Киеве вдруг решили, что Анкара Украине – не брат, не сват и даже, в какой-то степени, не друг. И тут же решили наказать Турцию за недостаточную лояльность Незалежной. Причем, речь идет не о каких-то сумасшедших активистах и неисправимых бандеровцах из числа невменяемых общественников, а о серьезной и реально государственной внешней политике Украины. Подробнее читайте здесь.