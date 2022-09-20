Заболеваемость коронавирусом в России может достичь планки в 100 тысяч случаев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заболеваемость коронавирусом растет во многих регионах России и в дальнейшем суточное число заболевших по стране может увеличится до 100 тысяч случаев в сутки. Об этом сообщил в интервью газете "Известия" главный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов.

"Я не могу прогнозировать, дорастет ли число заболевших до 100 тысяч в сутки, но однозначно такая возможность существует", - констатировал Чуланов.

По словам врача, на этом фоне россиянам следует носить маски в местах скопления людей и пройти вакцинацию. Это повысит защиту от тяжелого течения заболевания.

Инфекционист обратил внимание, что в августе подавляющее большинство смертельных исходов пришлось на людей, которые прошли ревакцинацию больше восьми месяцев назад.

Как ранее писал сайт KP.RU, первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков заявил, что Россия обладает достаточным запасом вакцин и препаратов от коронавирусной инфекции.

Напомним, замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная выразила мнение, что COVID-19 становится сезонным заболеванием, как грипп и другие ОРВИ. По ее словам, на протяжении последних двух лет прослеживается все более четкая тенденция к этому.