Снайперы союзных сил успешно применяют "Сумрак" в боевых условиях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Союзные силы в ходе специальной военной операции на Украине успешно применяют самую дальнобойную снайперскую винтовку в мире SVLK-14S "Сумрак". Об этом сообщили РИА Новости в компании Lobaev Arms, которая разработала это оружие.

"Из SVLK-14S "Сумрак" уже уничтожены десятки высокоприоритетных целей, несмотря на ограниченное количество этих винтовок на передовой", - уточнили в компании.

Lobaev Arms также обратила внимание, что используется практика применения различных винтовок в паре, которая ранее применялась за рубежом. Зачастую второй винтовкой становится TSVL-8 M1 "Сталинград" или DXL-5 "Опустошитель".

Напомним, винтовка "Сумрак" способна поражать цели на расстоянии 2,5 километра при уверенной стрельбе и на 4,2 километра при рекордной стрельбе. Она высоко ценится за сочетание мощных патронов крупного калибра и высокой точности стрельбы на сверхдальние расстояния.

Как ранее писал сайт kp.ru, в России разрабатывают уникальную снайперскую винтовку DXL-5. Она сможет поражать цели на максимальной дальности семь километров. Такую дальность стрельбы обеспечит новый патрон с технологическими новшествами.