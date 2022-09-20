Попытки наступления ВСУ пресекаются огнем российских войск Фото: REUTERS

Все попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) перейти в наступление в Херсонской области завершились провалом и большими потерями украинских войск. Об этом сообщил РИА Новости замглавы региональной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

"Все попытки украинской армии терпят крах, - уточнил чиновник. - Они постоянно попадают под огонь и несут большие потери".

По словам Стремоусова, украинские боевики в то же самое время продолжают обстреливать мирные города, но это временное явление.

Как ранее писал сайт KP.RU, в министерстве обороны России 18 сентября 2022 года заявили, что все попытки ВСУ перейти в наступление на Николаево-Криворожском направлении были пресечены российскими подразделениями. Только за одни сутки потери ВСУ на этом участке составили свыше 180 человек.

Напомним, в тот же день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России отразили попытки наступления трех тактических групп украинских военных в Херсонской области.