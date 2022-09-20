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Политика20 сентября 2022 5:25

Власти Херсонской области заявили, что все попытки наступления ВСУ терпят крах

Украинские войска несут большие потери
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Попытки наступления ВСУ пресекаются огнем российских войск

Попытки наступления ВСУ пресекаются огнем российских войск

Фото: REUTERS

Все попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) перейти в наступление в Херсонской области завершились провалом и большими потерями украинских войск. Об этом сообщил РИА Новости замглавы региональной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

"Все попытки украинской армии терпят крах, - уточнил чиновник. - Они постоянно попадают под огонь и несут большие потери".

По словам Стремоусова, украинские боевики в то же самое время продолжают обстреливать мирные города, но это временное явление.

Как ранее писал сайт KP.RU, в министерстве обороны России 18 сентября 2022 года заявили, что все попытки ВСУ перейти в наступление на Николаево-Криворожском направлении были пресечены российскими подразделениями. Только за одни сутки потери ВСУ на этом участке составили свыше 180 человек.

Напомним, в тот же день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России отразили попытки наступления трех тактических групп украинских военных в Херсонской области.