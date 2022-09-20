В России предложили запретить продавать смеси для вейпов несовершеннолетним Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой запретить продажу безникотиновых смесей для вейпов несовершеннолетним.

Общественница обратилась в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей Минздрава России, чтобы узнать о проблеме больше. Ей ответили, что в настоящий момент вейпы не подлежат обязательной сертификации, для них не разработано никаких норм по составу различных смесей. Но при этом производителями они позиционируются как «безопасные и безникотиновые».

В ведомстве уверены, что данные устройства несут в себе немалое количество вредных веществ, а спрогнозировать эффект от их долгого использования пока невозможно.

К тому же, исследования показывают, что никотин содержится почти во всех курительных смесях, даже тех, которые помечены как безникотиновые.

В связи с этим Ирина Волынец обратилась к министру здравоохранения Михаилу Мурашко, пишет RT. Она подчеркивает, что родители взволнованы, так как дети имеют свободный доступ к веществам, содержащимся в смесях, которые вызывают затруднение дыхания, затяжной кашель, одышку, когнитивные нарушения.

Общественница просит Минздрав запретить продажу таких товаров несовершеннолетним покупателям.

Эксперт Минздрава Маринэ Гамбарян предложила ввести запрет на свободную продажу электронных сигарет — вейпов.

В свою очередь врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин уверен, что традиционные сигареты, по мнению Овечкина, зачастую вреднее. Не исключено, что после ввода запрета на вейпы люди могут вернуться к употреблению привычного табака или перейти на черный рынок. То есть в область, где риск нарваться на некачественный товар в разы выше. Все это ведет к большему вреду для здоровья, передает телеканал "360".

В январе Госдуме предложили полностью запретить вейпы. Рассмотреть такой законопроект депутаты решили после того как на Алтае отравилась компания детей. Тогда 12-летний ребенок погиб, еще двое подростков попали в реанимацию, пишет Свободная пресса.