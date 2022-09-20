В Турцию с собой можно взять доллары или евро Фото: REUTERS

Российским туристам при поездках на отдых в Турцию рекомендуется брать с собой наличную валюту, например, доллары или евро. Соответствующий совет дали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Можно также взять с собой наличные рубли и поменять их на нужную валюту уже по прибытии в Турцию, правда, "вряд ли курс будет близким к курсу ЦБ", добавили туроператоры.

АТОР также рекомендует бронировать отели с системой "все включено" или как минимум с завтраками.

Как ранее писал сайт KP.RU, появилась информация, что в местных отелях отказываются принимать российские карты "Мир". Речь, в частности, идет о терминалах банков Vakif и DenizBank. Также имеются сообщения о таких проблемах с банками Ziraat Bankasi и Is Bank.

Подобное поведение объясняют угрозой санкций со стороны США и призывами украинских властей ввести ограничения против финансовых организаций, сотрудничающих с Россией.