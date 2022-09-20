Росавиация вновь продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов на юге и в центре России Фото: Иван ВИСЛОВ

Росавиация вновь продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и в центральной части России. Соответствующая мера будет действовать по меньшей мере до 28 сентября текущего года. Об этом в ведомстве заявили во вторник, 20 сентября.

В Росавиации также напомнили, что ограничения полетов действуют в 11 аэропортах, среди которых Белгород, Брянск, Липецк, Геленджик, Анапа, Воронеж, Курск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Симферополь, а также Элиста.

В заявлении ведомства напоминают, что все остальные аэропорты страны все также работают в штатном режиме, а открытыми аэропортами на юге России остаются Волгоград, Сочи, Минеральные Воды и Ставрополь. Авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам.

Напомним, Росавиация сообщила о закрытии части воздушного пространства на юге и в центре России для гражданских самолетов на фоне начала специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022. Позже заявляли о продлении данного режима.