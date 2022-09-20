В Китае поблагодарили Путина за поддержку по вопросу Тайваня
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Профессор Университета Сучжоу, заместитель директора Центра Китая и Глобализации Гао Чжикай заявил, что китайский народ благодарен президенту России Владимиру Путину за поддержку Китая по вопросу Тайваня.
«Перед лицом запугивания со стороны США, Путин открыто поддерживает Китай в вопросе Тайваня, поддерживает коренные интересы Китая и является другом Китая, за что весь китайский народ ему очень благодарен», - приводит РИА Новости заявление профессора.
Гао Чжикай заявил, что российский президент демонстрирует такую позицию в момент, когда Вашингтон продвигает свой законопроект «О политике в отношении Тайваня», а также все больше стимулирует Китай поддерживать хорошие российско-китайские отношения.
Напомним, на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде состоялась встреча президента России и председателя КНР Си Цзиньпина. Путин заявил, что Москва осуждает провокации Вашингтона, а также их сателлитов в Тайваньском проливе.