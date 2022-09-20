Источники сообщили, что H&M приняла решение закрыть магазины в Сибири и на Дальнем Востоке до конца октября 2022 года Фото: REUTERS

Сеть магазинов H&M приняла решение начать уход из России с территории Сибири и Дальнего Востока, закрыв свои магазины за Уралом до конца октября 2022 года. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на два источника на рынке торговой недвижимости.

Речь идет примерно о 20 торговых точках. Речь идет не только о магазинах с вывеской H&M, но и брендах Monki, Weekday, Cos, Other Stories, которые управляются данным ретейлером.

В центральной части России H&M планирует сворачивать бизнес постепенно, начиная с закрытия нерентабельных торговых точек, уточнили источники.

Отметим, что официального подтверждения этой информации от H&M к настоящему времени не последовало.

Ранее сайт KP.RU писал, что сеть магазинов устроила прощальную распродажу. 2 марта 2022 года по всей России закрылись около 150 торговых точек H&M. И тем не менее магазины продолжали платить половину зарплаты сотрудникам и аренду торговым центрам. По примерным подсчетам, это стоило компании 1,2 млрд рублей.

Позднее магазины открыли, чтобы распродать оставшуюся продукцию стока.