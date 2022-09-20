В США задумались, как надавить на Индию, чтобы сократить ее связи в Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В США задумались о том, как минимизировать взаимоотношения Индии и России. В исследовательской службе конгресса советуют парламентариям всерьез заняться этим вопросом. Аналитики подчеркивают, что торговые связи Нью-Дели с Москвой «вызывают сомнения».

В докладе отмечается, что Индия заняла нейтральную позицию по отношению к событиям на Украине. Это «разочаровало и обескуражило многих экспертов из США и других стран». От Нью-Дели ждали более принципиальной позиции.

Аналитики подчеркивают, что многие экономики мира пытаются сократить отношения с Москвой, а Индия наращивает закупки нефти, угля, удобрений. Такая масштабная торговля не противоречит международным санкциям, но вызывает вопрос, может ли Индия считаться партнером США.

Конгрессу предлагается принять меры, «стимулирующие Индию (и других партнеров США) сократить связи с Россией». Причем эти меры могут быть как мотивирующие, так и сдерживающие, пишет Rt.

В качестве мер допускается упростить продажу американского вооружения данной стране или снова включить Индию в программу торговли и развития, из которой ее исключили в 2019 году.

Еще один способ – это вторичные санкции за покупку российского оружия, «чтобы подтолкнуть Нью-Дели сократить свою зависимость от Москвы».

Запад может наложить на Индию вторичные санкции из-за сотрудничества с Россией. Однако страна может прибегнуть к хитрым схемам ради российских нефти, газа и леса. Такой информацией поделился профессор кафедры востоковедения МГИМО, индолог Сергей Лунев, передает телеканал "360".

Власти США не считают отношения между Россией и рядом ее партнеров, включая Индию, альянсом. В свою очередь премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с Путиным на полях саммита ШОС заявил, что отношения двух стран будут улучшаться и станут полезны для всего мира, пишет газета "Известия".