"Известия": В Казахстане начали задерживать российские грузовики с европейскими товарами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Казахстане начинают задерживать российские грузовики с товарами из Европы, предъявляя перевозчикам «необоснованные требования». Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на Ассоциацию международных автомобильных перевозчиков и российский Минтранс.

Как передают представитель Ассоциации, на данный момент известно по меньшей мере о восьми случаях задержания грузовиков российских перевозчиков, которые доставляли товары из Евросоюза, однако точное число пока назвать невозможно.

«Часть из них находится на стоянках для нарушителей, каждый день хранения на которых обходится дорого. Другие - на таможенных терминалах. Некоторые автопоезда стоят прямо на дороге. Все документы у водителей изъяли, поэтому они никуда не могут уехать», - приводит издание слова сотрудника АСМАП.

Ссылаясь на имеющееся в редакции письмо Минтранса РФ в Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, «Известия» сообщили об условиях задержания российских фур. Отмечается, что речь идет о грузовиках компаний «Автотранзит» и «СВ-Транс» из Смоленска и логистического оператора «Траско», за каждый случай задержания им придется выплатить примерно три тысячи евро штрафа.

«По данным Минтранса, власти Казахстана стали требовать от российских водителей разрешительных документов на грузы, выданных не отечественному, а предшествующему перевозчику, то есть компании из ЕС - той, которая везла эти же товары по Евросоюзу до Белоруссии или России», - сообщает издание, уточняя, что данные структуры не передают документы друг другу, «а само новое правило противоречит положениям соглашений о международном автомобильном сообщении».

Ассоциация международных автомобильных перевозчиков советует компаниям из России до урегулирования спорной ситуации воздержаться от перевозок в Казахстан.