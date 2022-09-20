Кирилл Стремоусов Фото: Кадр видео

Власти Херсонской области сделают заявление по референдуму о воссоединении с Россией во вторник, 20 сентября 2022 года. Об этом сообщил в своем телеграм-канале заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

"Я думаю, что сегодня, 20 сентября, мы сделаем незамедлительно заявление по факту, которое на самом деле ждут все", - заявил Стремоусов.

Как ранее писал сайт KP.RU, общественная палата ДНР официально обратилась к Денису Пушилину с просьбой провести референдум о вхождении республики в состав России. Глава Донецкой народной республики на обращение пока не отреагировал.

Напомним, общественная палата Луганской народной республики в тот же день обратилась к главе республики Леониду Пасечнику с аналогичной инициативой. Возможные даты проведения голосования местных жителей пока не называются.