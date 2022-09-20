Протестующие против монархии ирландцы скинули в реку муляж гроба в Дублине. Фото : Anti Imperialist Action Ireland

Вышедшие на митинг против монархии жители Дублина сбросили в реку муляж гроба с надписью «Покойся с миром, Британская империя».

Как передает телеканал Sky News, организаторы акции протеста сообщили, что воссоздали действия местного социалистического политика, устроившего аналогичную демонстрацию в 1897 году, когда город посетила королева Виктории.

Участники выступали «против пресмыкающегося поклонения Английской монархии со стороны правящего класса Свободного государства», а также были возмущены из-за приспущенного в честь Елизаветы II флага в Ирландии. Все это произошло в день похорон королевы Елизаветы II в Лондоне в понедельник, 19 сентября.

Напомним, 19 сентября был последним и уже десятым днем прощания с Елизаветой II, которая была королевой Великобританией 70 лет. Как писал сайт KP.RU во время церемонии прощания в многокилометровую очередь к гробу с телом королевы на несколько часов перестали пускать людей.