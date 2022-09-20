Проект федерального бюджета России на 2023-2025 годы внесут в Госдуму 28 сентября

Проект федерального бюджета России на три года будет внесен в Госдуму на следующей неделе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Проект федерального бюджета России на 2023-2025 годы будет внесен в Госдуму РФ 28 сентября. Об этом сообщил член Совета Федерации Анатолий Артамонов в ходе заседания возглавляемого им комитета по бюджету и финансовым рынкам.

"Бюджет будет внесен в Государственную думу 28 сентября, а 3-го числа у нас будут публичные слушания", - констатировал Артамонов.

Напомним, 19 сентября тема формирования бюджета обсуждалась на совещании по экономическим вопросам президента России Владимира Путина с национальным правительством. За неделю до этого российский лидер также уделил этому вопросу повышенное внимание.

В ходе мероприятия глава государства потребовал ближайшие как минимум три года держать вектор на устойчивость бюджета. По словам Владимира Путина, если правительство будет соблюдать эту установку, то сможет уверенно выполнить все без исключения стоящие перед ним задачи.