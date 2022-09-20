Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистам о возможности мирного урегулирования ситуации на Украине. Его слова приводит "Интерфакс".

По оценке пресс-секретаря российского лидера, в настоящее время возможности политико-дипломатического урегулирования конфликта не просматриваются.

"В настоящий момент такие перспективы не просматриваются", - констатировал Песков.

Как ранее писал сайт KP.RU, в августе Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к решению украинского конфликта дипломатическим путем, но на своих условиях.

"Эти условия были согласованы в Стамбуле, и они были согласованы обеими сторонами, - уточнил представитель Кремля. - После этого украинская сторона отказалась от этого согласования".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в начале сентября упразднил киевскую делегацию в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.