По дорожному нацпроекту в Чувашии отремонтируют свыше 60 километров сельских дорог и подъездов к поселениям

«В рамках реализации национального проекта в нормативное состояние приводят не только региональную сеть и городские магистрали, но сельские дороги или подъезды к поселениям. Это позволяет создавать условия для комфортного перемещения жителей и устойчивого развития местных фермерских и подсобных хозяйств. Важно продолжать мероприятия по обеспечению связанности сельских территорий асфальтированной дорогой», – заявил Владимир Осипов.

Так в Моргаушском районе завершается ремонт автодороги Волга – Вурмой. В текущем году в нормативное состояние приведут еще 3,5 км этой дороги в дополнение к 3,3 километрам, которые отремонтировали в прошлом году. Трасса проходит через четыре деревни. В этих населенных пунктах проживают более полутысячи человек. В непосредственной близости от деревень – Чебоксары, столица Чувашии, где работают многие жители деревень. «Так что, качественная дорога всем по душе, не говоря уже о детях. Качественная дорога, значит, зеленый свет – и школьному автобусу. И родители спокойны за своих детей», – отметили в администрации муниципального образования.

Вскоре завершится капитальный ремонт шестикилометрового участка автомобильной дороги «Цивильск – Ульяновск» – Яманчурино. В результате 700 жителей населенного пункта Яманчурино будут обеспечены безопасными и качественными подъездными путями. Автодорога соединяет Батыревский район и Яльчикский район с федеральной автомобильной дорогой А-151 «Цивильск-Ульяновск». Неподалеку находится действующий карьер, который обеспечивает строительную отрасль Чувашии щебнем известковой марки 300-400.

В Чебоксарском районе в ходе реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в нормативное состояние привели участок региональной дороги «Вятка» - поселок Северный. На ремонт объекта направлено свыше 30 млн рублей.

В общей сложности до конца года в Чувашии будет отремонтировано и сдано в эксплуатацию 12 участков протяженностью более 60 км.

С 2019 года по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Чувашии отремонтировали более 250 км подъездных дорог к сельским населенным пунктам. В 2019 году по дорожному нацпроекту привели в порядок девять участков дорог протяженностью 73 км, в 2020-м - еще шесть отрезков общей длинной почти в 47 км. За прошлый год в порядок приведено 7 участков протяженностью 55 км. В результате масштабного ремонта автодорог значительно сократилось время в пути между населенными пунктами.