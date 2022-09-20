Медведев заявил, что посягательство на территорию России позволит использовать все силы самозащиты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал посягательство на территорию России преступлением, которое позволяет использовать все силы самозащиты. По его словам, именно поэтому западные страны бояться проведения референдумов в Донбассе по присоединению к РФ.

«Посягательство на территорию России - преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты», - написал политик в своем Telegram-канале, добавив, что «именно поэтому этих референдумов так боятся в Киеве и на Западе», а также именно «поэтому их и необходимо проводить».

Как писал сайт KP.RU, в своем сообщении Медведев также заявил, что результаты референдумов на Донбассе будут необратимыми, поскольку «полностью меняют вектор развития России на десятилетия». Кроме того, по его словам, выборы в Луганской и Донецкой Народных Республиках (ЛНР и ДНР), а также других освобожденных территорий, значимы не только для самой системной защиты населения, однако и для восстановления исторической справедливости.