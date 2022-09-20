Иммунодиетолог посоветовала, ограничить перекусы и ввести трехразовое питание в холодное время года Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Многие замечали, что в холодное время года аппетит начинает расти. Человек чаще перекусывает, что приводит к набору веса. Иммунодиетолог, международный нутрициолог Анна Шутова дала советы, как справиться с перееданием в холодную погоду.

Эксперт отмечает, что привычка усиленно питаться в холодное время года досталась нам от предков. Раньше телу требовалось больше энергии, чтобы согреться. Сейчас нужды в этом нет, но привычка осталась.

-Поэтому крайне важен контроль за тарелкой и теплая одежда, которая не позволит температуре тела значительно опуститься, — говорит специалист «Газете.Ru».

На чувство голода влияет и тот факт, что световой день становится короче, уровень витамина D в организме сокращается. А снижение этого показателя напрямую связано с перепадами настроения, эмоциональным перееданием и набором веса.

Поддерживать баланс данного витамина в организме можно продуктами питания.

-Это форель, семга, сельдь, которые одновременно содержат еще один «активатор настроения», Омега 3 жирные кислоты, — рекомендует врач.

В холодное время годы люди меньше употребляют воды, порой чувство голода обманчиво. На самом деле это чувство жажды, которое мы путаем. Употребление жидкости нужно четко контролировать.

- Частые перекусы замедляют обмен веществ. Кроме того, перекусы между приемами пищи стимулируют постоянную выработку желудочного сока, что делает нас все время голодными, толкая на переедание, - отмечает эксперт.

Она советует плотно завтракать, следить за тем, чтобы питание было трехразовым. Допустим только один перекус, но не углеводный. А между приемами пищи нужно пить теплую воду или травяные сборы.

Врач — спортивный диетолог и нутрициолог Антон Брыкин рассказал RT, какие продукты стоит добавить в повседневное меню этой осенью для хорошего самочувствия. Для восстановления организма после стресса от перенесенного заболевания важно позаботиться о достаточном поступлении с пищей витамина С, который в больших количествах присутствует в цитрусовых, гранате, болгарском перце, томатах, квашеной и цветной капусте, шиповнике и таких осенних ягодах, как клюква и облепиха.

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