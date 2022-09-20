PepsiCo сообщила о полном прекращении производства Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России Фото: REUTERS

PepsiCo Inc приняла решение о полном прекращении производства Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

«В итоге все концентраты в России были израсходованы, а производство прекращено», - сообщил представитель PepsiCo.

Как заявил представителя компании, текущее сообщение также согласуется с тем, которое было сделано в марте прошлого года, однако отказался комментировать обновленную информацию о продажах и их возможную остановку.

В агентстве при этом отметили, что если PepsiCo все-таки продолжает производство, то напитки все еще доступны по всей России, что в свою очередь, говорит о сложности ухода из РФ. Так, в прошлом году Россия стала третей по величине продаж Pepsi после США и Мексики.

Напомним, еще в марте этого года сообщалось об уходе PepsiCo из России, а также говорилось о том, что корпорация останавливает рекламную деятельность в стране и инвестирование в проекты. Незадолго до этого уходе с российского рынка сообщила американская компания Coca-Cola.