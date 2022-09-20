Промпредприятия Кубани примут участие в международном форуме

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На международном форуме INNOFOOD, который будет проходить в Сочи 19 и 20 сентября, пять промышленных предприятий Краснодарского края продемонстрируют различные разработки и оборудование собственного производства. Об этом сообщили в региональном департаменте промышленной политики.

В ведомстве сообщили, что оборудование, которое производится кубанскими предприятиями, более качественное и безопасное, чем аналоги от иностранных компаний.

В частности, на выставке представят фармацевтический реактор, конвекционную печь с цифровым блоком, технологию по производству продуктов питания, дезинфицирующие средства, кормовую смесь для сельскохозяйственных животных и многое другое.

На стенде Краснодарского края также будут представлены разработки кубанских ученых в сфере экологии. Презентацию для гостей стенда Краснодарского края проведут специалисты регионального научного фонда вместе с сотрудниками министерства образования, науки и молодежной политики Кубани.

Планируется, что на форуме представят технологию, позволяющую повысить ценность биоматериалов, а также систему с искусственным интеллектом, способную контролировать эмиссию парниковых газов.

В этом году международный форум инновационных технологий в пищевой индустрии и сельском хозяйстве INNOFOOD состоится впервые. Планируется, что он станет ежегодным и будет проводиться в Геленджике.