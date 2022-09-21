Сеть аптек на Кубани повысила эффективность работы почти на 50%

Фото: Мария АНАНОВА

Одна из региональных аптечных сетей отчиталась о внедрении бережливых технологий. Об этом сообщили в министерстве экономики Краснодарского края.

В ведомстве уточнили, что компания стала участником национального проекта «Производительность труда» полгода назад. После этого ее сотрудники вместе со специалистами регионального центра компетенций приступили к настройке рабочих процессов.

В частности, сформированная группа оптимизировала сбор заказов и отгрузку товаров. Отработка поступающих заявок – одно из условий эффективной работы аптек. Итогом стали алгоритм определенных действий и установка временного лимита на выполнение операций.

Таким образом, скорость протекания процессов выросла на 60%, а выработка увеличилась на 45%. Негативные факторы, связанные с ошибками при формировании заказов, сократились фактически в два раза.

– Повышение эффективности кубанских предприятий - основной рецепт для структурной перестройки экономики в условиях беспрецедентного давления. Именно успешная реализация нацпроекта позволит обеспечить 20%-ый прирост производительности труда к 2024 году и улучшить качество жизни людей, – отметили в министерстве экономики Краснодарского края.

Компаниям, участвующим в профильном национальном проекте, предоставляется комплекс мер поддержки. В числе которых консультирование специалистов, финансовая помощь, налоговый вычет. Появившиеся деньги предприятие может инвестировать в собственное развитие.