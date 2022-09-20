Александр Бастрыкин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на российское посольство России в Оттаве. Об этом во вторник, 20 сентября, заявила пресс-служба ведомства.

Как говорится в сообщении, сотрудники российского посольства в Канаде сообщили о нападении на здание с коктейлем Молотова. «Видеозапись с нападением неизвестного передана местной полиции. Для установления деталей происшествия глава Следственного комитета поручил следователям запросить в МИД России необходимую для расследования информацию», - сказано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале СК РФ.

Уточняется, что сами сотрудники российского посольства назвали произошедшее попыткой совершить террористический акт.

Нападение на посольство России в Канаде произошло днем ранее, 19 сентября. Неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью на территорию диппредставительства. Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Оттаве Олег Степанов заявил, что по счастливой случайности обошлось без жертв.