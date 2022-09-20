Назван процент россиян, имеющих шенгенскую визу и загранпаспорт Фото: Александр Подгорчук

Только 2% российских граждан имеют шенгенскую визу, а загранпаспорта есть у 29% россиян. Об этом говорят результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«На сегодняшний день загранпаспорт есть у 29% россиян, шенгенская виза - только у 2%. Ничего из перечисленного нет у 70% наших сограждан», - приводит ТАСС данные исследования.

Согласно проведенному опросу, загранпаспорт чаще всего имеют граждане в возрасте 35-44 лет (39%), а также люди с высшим или неоконченным высшим образованием (45%) и финансово обеспеченные (37%). Кроме того, многие опрошенные, сообщившие о наличие загранпаспорта, являются жителями Москвы или Санкт-Петербурга (52%). Обладателей шенгенской визы также больше всего в этих двух городах, где она есть у каждого десятого, что в пять раз выше среднего показателя по России.

Опрос проводился 11 сентября текущего года в формате телефонного интервью. В нем участвовали 1 600 граждан старше 18 лет.