В России значительно увеличилось число госпитализаций с коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в России выявлено 46 474 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные во вторник, 20 сентября 2022 года, привел Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным Оперштаба, за прошедшие сутки подтверждено 98 летальных исходов. Выписано в связи с выздоровлением 52 194 человека, что на 35,2% больше по сравнению с минувшим понедельником.

Количество госпитализаций значительно увеличилось. За прошедшие 24 часа был госпитализирован 4651 человек, что на 126,4% больше, чем днем ранее.

Таким образом, по состоянию на 20 сентября общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией за все время пандемии в России выросло до 20 535 057. Жертвами коронавируса стали 386 234 человека, а выздоровело 19 477 825 пациентов.

Как ранее писал сайт KP.RU, заболеваемость коронавирусом растет во многих регионах России и в дальнейшем число инфицированных по стране может увеличится до 100 тысяч случаев в сутки. Об этом сообщил главный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов.