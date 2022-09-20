Проблемы с производством удобрений в ЕС - последнее в ряду “достижений по самострелу в ноги” Фото: REUTERS

Производство удобрений в Европе сократилось из-за нехватки природного газа из России и завышенных цен на энергоносители. Об этом пишет Forbes. Газ используется для производства природных удобрений.

В издании пишут, что проблемы с производством удобрений в ЕС - последнее в ряду “достижений по самострелу в ноги”.

Forbes пишет, что прекращение поставок газа через “Северный поток” усугубило ситуацию с ценами на электроэнергию, ввиду чего становится проблематично изготавливать азотные удобрения, и европейские компании приостанавливают свое производство.

Из-за антироссийских санкций - главной причины кризиса по версии журнала, которые не запрещают импорт из РФ, но усложняют производство и поставки в другие страны, кризис продолжит охватывать все новые сферы экономики ЕС.

Схожих с Forbes взглядов на экономическую ситуацию придерживается издание Der Spiegel. Они назвали современный кризис “трагедией в пяти актах, об этом писал сайт KP.RU. В числе этих актов издание выделяет кризис в производстве бумаги, стали и удобрений.