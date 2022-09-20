Экс-премьер Польши рассказал о тяжелых условиях жизни поляков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал министра климата и окружающей среды республики Анну Москва, указав на тяжелые условия жизни поляков в преддверии зимних холодов.

«У знакомого в квартире 15 градусов и холодная вода в кране. Возможно, это пилотная программа министра Москва на осенне-зимний сезон», - отметил бывший глава польского правительства в соцсетях.

На сообщения экс-премьера Польши отреагировали другие жители республики, которые подтвердили его словам, отметив, что уже в середине сентября этого года граждане вынуждены экономить на отоплении.

«У меня дома тоже 15 градусов. Моя мать не будет топить всю зиму, потому что ее пугают счета. Она уже приготовила одеяла, шапки и пледы», - сказано в одном комментарии.

Другой комментатор рассказала, что имеет квартиру в жилом комплексе, где отопление на электричестве, а большинство жителей там - пенсионеры. «Скорее всего, они с нетерпением ждут введения ограничений на потребление электроэнергии. Веселятся от души. Я думаю, что для них 15 градусов будут роскошью. Другого отопления нет», - предположила она.