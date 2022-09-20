Губернатор Приамурья Василий Орлов: «В области есть большие перспективы в развитии хоккея и фигурного катания»

Губернатор Василий Орлов принял участие в церемонии закладки первого камня будущего катка. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В Амурской области появится новый крытый каток «Гагарин Арена». Ледовая площадка общей площадью более 4 тысяч квадратных метров расположится на территории Амурского государственного университета. Первый камень будущего здания заложили 20 сентября во время фестиваля здорового образа жизни «На спорте».

«В области уже работает пять крытых катков с искусственным льдом. Ежегодно в сезон открывается более 200 ледовых площадок под открытым небом, - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов. - При поддержке ПАО «Газпром» в Тынде строим физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом и ледовым полем. Здесь, на территории АмГУ, будет седьмая ледовая арена. В перспективе планируем построить крытый каток и в Белогорске».

Новая ледовая арена будет открыта в 2024 году. Заниматься на ней смогут как студенты АмГУ, так и жители города. На катке также будут тренироваться детские хоккейные команды и начинающие фигуристы.

«Видим, что в области есть большие перспективы в развитии хоккея и фигурного катания, - отметил Василий Орлов. - Хоккеем в Амурской области занимается почти 4,5 тысяч человек. В этом году наши ребята из команды «Форвард» заняли первое и третье место на Всероссийских соревнованиях «Золотая шайба».

В здании катка расположится ледовая арена с трибуной для зрителей, шесть раздевалок, помещения для судей, тренеров и врачей. Предварительная стоимость строительства составит 493 млн рублей. После сдачи катка АмГу станет единственным вузом не спортивного профиля от Омска до Сахалина с собственным ледовым дворцом.