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В мире20 сентября 2022 9:21

Госдума внесла на рассмотрение законопроект о блокировке ресурсов по сбору средств для ВСУ

Поправки планируют внести в закон о “защите информации”
Владимир РОМАНЕНКО
В Госдуму внесен законопроект, который позволит принимать адекватные меры и своевременно пресекать попытки финансирования противника

В Госдуму внесен законопроект, который позволит принимать адекватные меры и своевременно пресекать попытки финансирования противника

Фото: REUTERS

Госдума разработала и внесла на рассмотрение законопроект, который позволяет блокировать онлайн-ресурсы, содержащие информацию с призывами финансировать Вооруженные силы Украины и других вооруженных формирований противника. Об этом в своем телеграм-канале написал глава комиссии, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Авторы поправок и законодательная инициатива принадлежит комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

"В Госдуму внесен законопроект, который позволит принимать адекватные меры и своевременно пресекать попытки финансирования противника", - пишет Пискарев.

Поправки Госдума планирует внести в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Новые нормы позволят оперативно блокировать призывы к финансированию ВСУ и иных формирований противника.

Тем временем продолжается финансирование ВСУ со стороны запада. Сергей Нечаев - посол России в ФРГ, отметил, что Германия в этом плане перешла “красную черту”. Помимо денежного субсидирования, ФРГ одобрила поставки летального оружия на Украину.