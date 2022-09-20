Совет Евросоюза утвердил выделение Украине пяти миллиардов евро макрофинансовой помощи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет Европейского союза во вторник, 20 сентября, официально утвердил решение о выделении Украине макрофинансовой помощи в размере пяти миллиардов евро. Об этом сказано в заявлении Совета.

«Совет ЕС сегодня официально утвердил выделение дополнительных €5 млрд макрофинансовой помощи Украине», - говорится в распространенном сообщении.

В минувший четверг, 15 сентября, данное решение утвердил Европарламент.

Напомним, в марте этого года Европейский фонд мира выделил Украине миллиард евро на закупку вооружений, а в начале августа Еврокомиссия перевела Киеву миллиард евро в рамках пакета макрофинансовой кредитной помощи. Однако украинский президент Владимир Зеленский потребовал у главы Еврокомиссии семь миллиардов долларов ежемесячно, указав на необходимость для покрытия социальных выплат и зарплат.