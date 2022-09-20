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В мире20 сентября 2022 9:18

Совет Евросоюза утвердил выделение Украине пяти миллиардов евро макрофинансовой помощи

Ранее данное решение утвердил Европарламент
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Совет Евросоюза утвердил выделение Украине пяти миллиардов евро макрофинансовой помощи

Совет Евросоюза утвердил выделение Украине пяти миллиардов евро макрофинансовой помощи

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет Европейского союза во вторник, 20 сентября, официально утвердил решение о выделении Украине макрофинансовой помощи в размере пяти миллиардов евро. Об этом сказано в заявлении Совета.

«Совет ЕС сегодня официально утвердил выделение дополнительных €5 млрд макрофинансовой помощи Украине», - говорится в распространенном сообщении.

В минувший четверг, 15 сентября, данное решение утвердил Европарламент.

Напомним, в марте этого года Европейский фонд мира выделил Украине миллиард евро на закупку вооружений, а в начале августа Еврокомиссия перевела Киеву миллиард евро в рамках пакета макрофинансовой кредитной помощи. Однако украинский президент Владимир Зеленский потребовал у главы Еврокомиссии семь миллиардов долларов ежемесячно, указав на необходимость для покрытия социальных выплат и зарплат.