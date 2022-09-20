Жители Петрозаводска пожаловались на крыс, заполонивших столицу Карелии

Жители Петрозаводска жалуются на крыс Фото: Shutterstock

Жители карельской столицы пожаловались на полчища крыс, заполонивших весь Петрозаводск. По словам обеспокоенных горожан, наглые грызуны ничего не боятся и свободно бегают по улицам. Недовольство людей выливается в социальные сети.

- Крысы ничего не боятся, бегают по дорогам днем, толпой сидят у помоек. Особенно страшная картина у мусорных контейнеров вблизи детских садов, - приводит слова жителей Петрозаводска издание «КарелИнформ».

По словам горожан, крысы даже нападают на собак и кошек, понимая свое численное преимущество.

Проблемная ситуация сложилась во всех районах столицы Карелии. Спокойной жизни мешают не только живые, но мертвые крысы. Они гибнут в боях с сородичами и под колесами машин. В результате, гниющие тушки валяются под ногами у людей. Учитывая, что грызуны являются переносчиками опасных инфекций, опасения жителей города выглядят оправданными.