В Приморье директор ЦДТ вымогала у сотрудников почти 60 тысяч рублей

По решению суда женщина вернула деньги коллегам и заплатила штраф Фото: pixabay.com

В Дальнегорске директор Центра детского творчества присваивала себе премии своих сотрудников. Как рассказали в vostokmedia.com, за вымогательство денег она поплатилась, и дело дошло до суда.

Превысив свои полномочия, жительница Приморья ущемила права своих сотрудников. Это нарушение подходит под часть 1 статьи 286 УК РФ, согласно которой нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Коллеги отдавали женщине свою премию, но в итоге устали это терпеть и обратились в суд с иском. В общей сложности директор МОБУ ДО «ЦДТ» получила от сотрудников 59 400 рублей. В ходе судебного разбирательства она и ее адвокат подали ходатайство о прекращении уголовного дела, а также об освобождении от уголовной ответственности с выплатой необходимого штрафа. Потерпевшие не были против, поэтому нарушительница вернула все деньги, а также выплатила штраф в 35 тысяч рублей.