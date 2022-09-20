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Экономика20 сентября 2022 9:58

Индекс Мосбиржи упал ниже 2400 пунктов впервые с 9 сентября 2022 года

Это основной индикатор российского фондового рынка, который рассчитывается в рублях
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Индекс Мосбиржи демонстрирует снижение

Индекс Мосбиржи демонстрирует снижение

Фото: Тимур ХАНОВ.

Индекс Мосбиржи во вторник, 20 сентября, опустился ниже 2400 пунктов. Это произошло впервые с 9 сентября 2022 года, о чем свидетельствуют данные торгов.

Индекс Мосбиржи - это основной индикатор российского фондового рынка, который рассчитывается в рублях. Состав индекса и вес акций в нем пересматривается каждые несколько месяцев.

Минимальное значение зафиксировано в 12:49 по московскому времени, когда он находился на уровне 2352 пунктов.

Как ранее писал сайт KP.RU, начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин перечислил факторы, которые могут способствовать взлету курса доллара до 100 рублей.

Напомним, в скором времени возобновится покупка иностранной валюты в рамках нового бюджетного правила и это ударит по позициям рубля. Такое мнение высказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.