Новое российское золото попало под санкции США, ЕС и Швейцарии, но слитки, вывезенные из страны до 4 августа, не подпадают под запрет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Швейцария в августе 2022 году импортировала 5,7 тонн российского золота на сумму 324 млн долларов. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на данные Федерального таможенного управления Швейцарии. В ведомстве отмечают, что это исторический максимум, который фиксировали последний раз еще в апреле 2020 года.

Как сообщает издание, в Швейцарию ввозят золото из России на переплавку и аффинирование после запрета импорта драгметалла Евросоюзом. Крупная партия, которая прибыла в августе из Великобритании стала одной из крупных. В целом рост импорта российского золота связан с стремлением инвесторов аффинировать слитки, чтобы их было легче продать.

“Новое российское золото попало под санкции США, ЕС и Швейцарии, но слитки, вывезенные из страны до 4 августа, не подпадают под запрет на ввоз, заявили во вторник таможенные органы,” - пишет издание.

Некоторые инвесторы со старыми российскими золотыми слитками хотят переплавлять их на швейцарских аффинажных заводах, чтобы потом было легче продать. При этом, пишет издание, слитки из России, отчеканенные до начала конфликта на Украине, все еще можно продавать в большинстве крупных центров, включая Лондон и Цюрих.

“Россия — вторая по величине золотодобывающая компания в мире — ранее была основным поставщиком новых драгоценных металлов на рынок Великобритании”, - пишет издание.

Ранее сайт KP.RU писал, что отказ ЕС от российского золота во многом обусловлен тем, что от него отказались страны G7 еще в июне 2022 года. Европа, исчерпав свой санкционный лимит, решила последовать примеру стран “Большой семерки” и отказаться от импорта драгметалла из России.